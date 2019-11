Valerio Scanu è il nuovo presidente del Consorzio industriale di Sassari

Valerio Scanu, rappresentante del Comune di Sassari nel consiglio di amministrazione, è stato eletto questa mattina presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari. Succede a Pasquale Taula, presidente del CIPSS dal 2015. L’elezione di Scanu è avvenuta durante l’Assemblea del Consorzio che ha inoltre visto la nomina di Pierluigi Pinna come nuovo rappresentante della Camera di commercio. L’assemblea consortile si è svolta in un clima sereno e collaborativo e vi hanno preso parte i rappresentanti degli enti locali consorziati: Pietro Fois per l’amministrazione provinciale di Sassari, lo stesso Valerio Scanu per il Comune di Sassari, Claudio Pecorari per il Comune di Porto Torres e Mario Conoci per il Comune di Alghero. Erano inoltre presenti i sindaci di Sassari, Gian Vittorio Campus, e di Porto Torres, Sean Wheeler.

Tutti i componenti hanno votato per il presidente eletto ad eccezione del rappresentante del Comune di Porto Torres. Subito dopo l’elezione è avvenuto il passaggio di consegne tra il presidente uscente e il nuovo e, con l’approvazione di tutti i Consiglieri, condizione fondamentale per procedere immediatamente all’insediamento del cda , si è tenuto subito dopo l’assemblea un primo consiglio di amministrazione, nel quale si è stabilito che il prossimo incontro tra gli amministratori si terrà a Porto Torres, riconoscendo così l’importanza primaria di quel territorio per le strategie programmatiche e gestionali del Consorzio. Nelle sue prime parole da presidente, Valerio Scanu ha voluto ribadire che il CIPSS proseguirà nel processo di aziendalizzazione avviato dal management uscente, riconoscendo il buon lavoro svolto dalla precedente amministrazione, ringraziando gli amministratori e evidenziando la figura di Claudio Pecorari, attuale e futura risorsa del Consorzio industriale.

Valerio Scanu, 57 anni, commercialista e revisore legale dei conti, ha una lunga esperienza professionale presso aziende private, nonché in Enti pubblici ed Enti locali, tra cui il Comune di Sassari, l’Università di Sassari, la Camera di Commercio del Nord Sardegna, l’Azienda sanitaria locale e l’Azienda ospedaliero-universitaria.