SIPO Sardegna: al via i lavori del nuovo direttivo

La psiconcologa, dirigente dell’Unità Operativa dell’Hospice e Cure Palliative dell’ATS di Nuoro, giunta al terzo mandato coordina il gruppo, recentemente eletto durante l’assemblea dello scorso 11 ottobre, formato da: Maria Felicina Atzeri (Cagliari), Grazia Dragano (Olbia), Daniela Orrù (Oristano), Eleonora Piredda (Sassari), Francesca Tintis (Cagliari).

La SIP è un’associazione scientifica, apartitica e senza fini di lucro, fondata nel 1985, che riunisce le figure professionali di psicologi, oncologi, psichiatri e altri operatori sanitari che lavorano nell’ambito dell’oncologia e dell’assistenza alle persone malate di cancro e alle loro famiglie.

Sempre la Brusasca si impegna con il suo gruppo e tutti i Soci SIPO Sardegna, a promuovere un approccio globale alla patologia oncologica sostenendo che:

È importante il lavoro di rete e d’integrazione ospedale e territorio per garantire continuità di cura e dimissioni protette del paziente che, dall’ospedale, si ritrova a dover rientrare nel territorio dove deve comunque trovare le risorse utili e necessarie per una buona qualità di vita e viceversa, dovrebbe poter ricevere in ospedale le cure e le terapie idonee per un’adeguata presa in carico secondo il principio di umanizzazione e non di disumanizzazione.

L’11 ottobre era presente la Coordinatrice nazionale Sipo, Diana Lucchini, che ha sollecitato il gruppo a diffondere un lavoro multidisciplinare utile per fare rete attorno al paziente oncologico, ricordando che è il lavoro di squadra che vince sempre.

Lo stesso slogan appartiene a Mai più sole contro il tumore ovarico, progetto della Fondazione Taccia che ha ospitato il rinnovo del direttivo nei propri locali in via Baylle 70 a Cagliari. Mai Più Sole è in perfetta sinergia con la SIPO nel garantire un impegno costante per far crescere e migliorare il servizio offerto dalla Psiconcologia all’interno degli ospedali oncologici e nel territorio sardo.

La Fondazione Taccia ha inoltre attivato, con l’Attività di Psiconcologia della Dottoressa Brusasca, il finanziamento consistente per una Psiconcologa selezionata con avviso di selezione pubblica per implementare il progetto “IO – Integrazione Ospedale e territorio per il paziente Oncologico“, un progetto già attivato in Emilia Romagna che sta dando buoni risultati.