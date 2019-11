Sicurezza strutturale: al via il mese della prevenzione. Ingegneri a disposizione per sopralluoghi nelle case

La Sardegna è una regione a basso rischio sismico. Ma non sono solamente i terremoti a minacciare l’integrità strutturale degli edifici: in particolare, il basso livello di manutenzione, non solamente straordinaria, ma anche ordinaria, aumenta il rischio di crolli che possono provocare gravi danni alla popolazione. Per questo l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari prende parte al mese della prevenzione Diamoci una scossa, iniziativa organizzata in tutta Italia dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Inarcassa e dal Consiglio Nazionale degli Architetti.

«L’obiettivo primario dell’iniziativa è diffondere la cultura della prevenzione e stimolare i proprietari a portare avanti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici – spiega la coordinatrice della commissione Strutture Laura Pibiri –. Per tutto il mese di novembre i cittadini potranno richiedere gratuitamente la visita di un tecnico in tutta l’area della ex provincia di Cagliari: potranno richiedere la visita informativa il proprietario dell’immobile, l’affittuario, l’amministratore di condominio, il mandatario di condomini o il titolare di diritto (usufrutto, uso, etc.)».

«Si tratta di semplici visite – precisa Carlo Locci, membro della commissione Strutture, già Responsabile Operativo IPE di Cagliari – nel corso delle quali verranno valutati lo stato di sicurezza strutturale dell’abitazione e, se necessario, saranno indicati gli interventi di cui l’immobile necessita. L’incontro sarà anche l’occasione per fornire un quadro degli strumenti legislativi e delle agevolazioni fiscali a disposizione del cittadino ma spesso poco conosciuti”.

Per richiedere la visita è sufficiente compilare il form disponibile a questo indirizzo: https://www.giornataprevenzionesismica.it/sismacheck/users/homes