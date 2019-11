Si chiude con la disputa del Tuscan Rewind il Campionato Italiano Rally Terra del nuorese Andrea Gallu

Per la trasferta in terra senese al suo fianco avrà Fabio Salis che sostituirà, solo in questa gara l’impossibilitato Giuseppe Pirisinu, abituale co-equiper di Gallu. La macchina scelta è ancora una volta la Peugeot 208 R2 gommata Pirelli della Julli Racing con i colori del Team Autoservice Sport del patron Cenzo Ledda.

“Non vedo l’ora di tornare al volante della piccola 208 – dice Andrea – ci aspetta una gara molto impegnativa su prove che hanno scritto la storia del mondiale Rally in Italia. Correre sulle strade che hanno reso grandi Biasion, KKK, Alen e tanti altri piloti, mi da la giusta carica per affrontare al meglio quest’ultimo evento del Campionato Italiano. So che ci aspetta una classe particolarmente numerosa vista la presenza dei competitors del CIR Junior, CIR 2wd e del Trofeo Peugeot. Al mio fianco per questa gara ci sarà Fabio Salis, scelta condivisa con Giuseppe Pirisinu, il quale purtroppo non potrà essere presente per gravi motivi familiari, ma degnamente sostituito in terra toscana.

La gara Toscana, atto finale del Campionato Italiano Rally e del CIRT, si disputa dal 21 al 23 novembre a Montalcino su un percorso impegnativo che attraversa panorami mozzafiato.