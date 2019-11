Concessioni balneari proroga in tempi brevi

“Ho avuto un prolifico incontro con l’assessore agli Enti Locali, Quirico Sanna, con il quale ci siamo confrontati circa la necessità di recepire totalmente a livello regionale la LN 145 del Dicembre 2018, inerente l’estensione delle concessioni marittime, nel minor tempo possibile.

L’assessore ha confermato il suo impegno a renderlo effettivo in tempi brevi, mostrandosi pienamente consapevole di quanto necessaria sia tale azione a tutela del mondo della piccola e media impresa balneare sarda, che grazie a tale recepimento potrà assicurarsi la possibilità di nuovi investimenti a vantaggio del servizio offerto in campo turistico e no. Un impegno assunto dalla maggioranza che a breve potrà dirsi totalmente assolto.”

On.le Dario Giagoni