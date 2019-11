La Guardia Costiera di Golfo Aranci restituisce 195 nasse sottratte da malviventi ad un pescatore

La Guardia Costiera di Golfo Aranci, a seguito delle indagini condotte dagli uomini al comando del T.V.(CP) Angelo FILOSA, ha restituito ad un pescatore locale 195 nasse che gli erano state sottratte illecitamente da malviventi. Dopo aver subito il furto, il pescatore si era rivolto agli uomini della Guardia Costiera, lamentando che durante la notte ignoti gli avevano sottratto quasi duecento nasse bloccando il proprio lavoro.

Gli veniva, pertanto, consigliato di sporgere regolare denuncia. Successivamente alla segnalazione, durante le operazioni di contrasto alla pesca illegale i militari sequestravano 195 nasse abusivamente posizionate in mare. Gli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci vista la coincidenza tra il furto denunciato ed il sequestro effettuato ricollegavano i due eventi e chiedevano al pescatore – ignaro del ritrovamento – di produrre materiale fotografico relativo alle nasse oggetto di furto.

Così gli uomini dell’ufficio Circondariale Marittimo potevano accertare che i dettagli costruttivi delle nasse coincidevano, soprattutto grazie ad un particolare identificativo posizionato dal pescatore. Effettuati gli opportuni ulteriori accertamenti la Guardia Costiera golfoarancina, riferiva gli esiti alla Procura della Repubblica di Tempio-Pausania chiedendo l’autorizzazione alla restituzione dei beni sottratti al pescatore. La Procura della Repubblica, molto celermente, autorizzava la restituzione delle nasse al legittimo proprietario e la Guardia Costiera eseguiva il provvedimento.

L’ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, coordinato dal Direttore Marittimo CV (CP) Maurizio TROGU, continua nelle attività di controllo pesca a tutela della risorsa ittica e di chi svolge l’attività di pesca professionale nel pieno rispetto delle norme.

Per qualsiasi evenienza, si ricorda il numero blu gratuito 1530 per le emergenze in mare, oltre ai consueti mezzi di comunicazione.