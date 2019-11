salute

Sereni Orizzonti, prosegue normalmente l’attività nelle due RSA di Sassari e Silanus

La vicenda giudiziaria che ha recentemente colpito il vertice nonché alcuni manager e funzionari di Sereni Orizzonti, azienda leader nel settore della costruzione e gestione di RSA per anziani, non ha mai interrotto la normale attività delle sue due strutture in Sardegna (“Villa Gli Ulivi” a Silanus e la RSA “Matida” a Sassari).