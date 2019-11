IOSTOCONILIBRI: a Macomer un calendario di eventi per promuovere la lettura

Sono la lettura, la scrittura e, più in generale, l’arte della narrazione il fulcro essenziale del progetto dal titolo #IOSTOCONILIBRI LEGGI CHE TI PASSA presentato dalla Pro Loco di Macomer in collaborazione con i professionisti della Società Cooperativa Esedra, la Biblioteca di Macomer, la libreria Emmepi Ubik, l’associazione Maart Intermodale e realizzato grazie al patrocinio del Comune di Macomer e al finanziamento della Regione Sardegna.

Mettendo in campo una serie di iniziative con l’obiettivo dichiarato di creare una forza attrattiva verso il vasto universo del libro, il ricco programma che si snoderà tra il mese di Novembre e quello di Dicembre punta a coinvolgere anzitutto gli istituti scolastici del territorio, proponendo loro attività di promozione della lettura, incontri con autori, reading, giochi a tema e letture ad alta voce.

Se le scuole e i giovani in particolare sono i destinatari principali di una progettualità che mira a costruire nei nativi digitali la consapevolezza del “libro come parte di Noi”, il suo percorso intende includere e coinvolgere l’intera comunità, con uno sguardo alle fasce più deboli e con l’intento di stimolare l’approccio ai libri ed alla lettura come risorsa indispensabile per la crescita individuale e sociale.

Se il programma completo è ancora tutto da scoprire, con l’anticipazione di solo qualche ospite come Monica Tronci e Renato Brotzu e la predisposizione di uno speciale flash mob in piazza, l’avvio degli eventi pubblici di #IOSTOCONILIBRI è nel segno delle suggestioni della Sardegna nuragica, nella quale si muovono le figure misteriose di sette donne devote al culto della Madre Terra: sarà infatti il libro Janàsa della poetica scrittrice Claudia Zedda ad aprire il prezioso calendario degli appuntamenti.

L’incontro con l’autrice si terrà Venerdì 22 Novembre alle ore 17 presso il Maart Intermodale in Piazza Due Stazioni a Macomer.