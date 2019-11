Senorbì. L’Ente di Formazione Professionale Promoform apre le iscrizioni per il Corso di OSS

La Promoform, Ente di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Autonoma della Sardegna, comunica che sono aperte le iscrizioni al Percorso di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) fino al 20 Dicembre 2019.

Il corso avrà sede a Senorbì in via Arno, 7 (sede della Società Cooperativa Sociale Lago Nuraghe) emira a far acquisire ai partecipanti una formazione specifica teorico e tecnico professionalizzante nell’assistenza dei bisogni primari della persona, favorendo il benessere e l’autonomia dell’utente in un contesto sia sanitario che sociale.

Il percorso formativo è articolato in n. 1.000 ore complessive di cui 200 ore di tirocinio sociale e 250 di tirocinio sanitario. Al termine delle attivitàgli allievi sosterranno un esame finale, superato il quale verrà rilasciato la cerificazione di QUALIFICA DI “OPERATORE SOCIO SANITARIO” RRPQ 56122 “Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura della persona” ed inoltre le attestazioni per i percorsi di Sicurezza Primo Soccorso e Antincendio.

La domanda di iscrizione (corredata da un documento di identità, codice fiscale emodulo di presa visione del contratto formativo) dovrà essere inviataentro le ore 13.00 del giorno 20.12.2019 specificando sulla busta – domanda di partecipazione “OSS Senorbì – Ammissione al corso autofinanziato” con le seguenti modalità:

a mano presso la sede dell’Ente Formativo sito in via Venturi 14 a Cagliari, o presso la stessa sede corsuale sita in Senorbì, via Arno 7.

tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Promoform, Ente di formazione professionale, via Venturi n. 14 – 09131 Cagliari(farà fede la data di spedizione postale);

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato al seguente indirizzo: mail@pec.promoform.net

La modulistica di iscrizione, con i relativi allegati, è disponibile sul sito www.promoform.net alla pagina dedicata http://www.promoform.net/operatore-socio-sanitario-oss/

Il corso è in regime di autofinanziamento. L’ammissione ai corsi è vincolata al pagamento di una quota di iscrizione di 3.500,00 €.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 070/499807.