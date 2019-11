Sassari: proseguono il 29 novembre gli appuntamenti con Bardunfula Festival

Bardunfula è il primo festival letterario e culturale del Nord Sardegna dedicato alle bambine e bambini. Lo scorso giugno per due giorni l’Ex Me’ di Sassari è stato animato da presentazioni di libri, spettacoli, concerti e laboratori. Il Festival Bardunfula nasce grazie alla cura e all’esperienza dell’Associazione Il Colombre in collaborazione con la Libreria Dessì e numerosi altri partner.

In questi mesi che ci porteranno fino alla seconda edizione prevista per la fine di Maggio, saranno numerosi gli appuntamenti e le anteprime del Festival.

Lo scorso mese per l’iniziativa nazionale “Io leggo perché” a sostegno delle biblioteche scolastiche Bardunfula ha dedicato una serie di serate alla lettura ad alta voce.

Un nuovo appuntamento è pronto per Venerdì 29 Novembre, alle ore 17:00, negli spazi della Libreria Dessì in largo Cavallotti 17, a Sassari. “Storie al telaio” è un laboratorio dedicato alla tessitura e alla narrazione, l’intreccio dei fili nel lavoro lento sul telaio e l’intreccio delle trame narrative dell’arte del racconto. La tessitrice Giuliana Rais da Bonorva, accompagnerà bambini e bambine nelle varie fasi della tessitura sopra piccoli telai in legno per creare un piccolo arazzo collettivo.

Tessere come momento di incontro e come relazione creativa.

Per info e iscrizioni Daniele Salis 3497817180