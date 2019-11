Radio Internazionale Costa Smeralda: venerdì 8 novembre l’intervista a Gianni Ponsanu e Fabio Fiori

La bella stagione, particolarmente intensa quest’anno, si sta lentamente chiudendo. E’ giunto così il momento dei bilanci . Per fare un bilancio concreto sia sotto il profilo degli arrivi che del gradimento da parte dei turisti che nel corso dei mesi hanno visitato la città e il territorio, avremo in studio, Gianni Ponsanu, presidente del Consorzio IoCentro, oltre che imprenditore del centro storico e Fabio Fiori, albergatore in prima persona e presidente dell’Associazione Albergatori Olbiesi.

Durante i sessanta minuti di diretta si potrà ragionare oltre che sui numeri e sulla qualità del turismo, anche sulle problematiche del centro storico, sull’immagine della città, sulla continuità territoriale, sulla capacità di accogliere e differenziare l’offerta turistica.

