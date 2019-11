Poste Italiane: l’ufficio postale di Bono si rinnova

Da martedì 19 novembre e per tutta la durata degli interventi, i cittadini potranno rivolgersi alla sede di Bultei, in via Giampietro Becciu 4, dove sarà predisposto uno sportello dedicato ai clienti di Bono e dove saranno disponibili le operazioni postali e finanziarie e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

L’ufficio postale di Bultei è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45.

A disposizione dei cittadini anche le sedi di Burgos, in via Pio IX 1 (dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45) e la sede di Ozieri, in piazza Garibaldi 41 (dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 19:05 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45).

La sede di via Brigata Sassari tornerà disponibile lunedì 25 ottobre con i consueti orari.