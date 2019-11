Porto Torres. Sabato al museo Antiquarium Turritano il laboratorio didattico “Giocando con il mito”

Avvicinare le famiglie al mondo della cultura attraverso la scoperta dei musei italiani e l’importanza di leggere insieme ai bambini. Sabato 16 novembre 2019, alle 16.00, all’interno dell’aula didattica del Museo Archeologico Nazionale “Antiquarium Turritano” di Porto Torres, nell’ambito della manifestazione diffusa Leggiamo al museo, promossa dall’Associazione Kid Pass Culture, verrà organizzato un laboratorio didattico dal titolo “Giocando con il mito”.

Quando in passato non si riuscivano a spiegare eventi e fenomeni di difficile comprensione, come il fuoco, il tuono e il fulmine, gli antichi ricorrevano ai miti, ovvero a storie straordinarie che avevano per protagonisti uomini, eroi e dei. Alternando la lettura al gioco, i bambini potranno scoprire quali erano i miti più diffusi nell’antica colonia romana di “Turris Libisonis”.

L’iniziativa prevede un massimo di 15 bambini e per partecipare è necessaria la prenotazione all’indirizzo

e-mail: pm-sar.museoarcheo.portotorres@beniculturali.it o chiamando al numero +39 079 514433.