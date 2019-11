Porto Torres. Riaperto il transito sul Ponte Vespucci

In seguito alla verifica eseguita dai tecnici del Comune e dalle forze dell’ordine, che hanno constatato la mitigazione del fenomeno di innalzamento delle acque del fiume Rio Mannu, è stato riaperto al traffico il ponte Vespucci.

Revocato anche il divieto di transito dei mezzi in via Fontana Vecchia. Domani mattina saranno svolti ulteriori sopralluoghi per valutare la portata delle acque del fiume e le eventuali ulteriori disposizioni da assumere.