Gorgonzola italiano ritirato in Germania per presenza di Listeria monocytogenes  

Nello specifico si tratta del prodotto “San Fabio Gorgonzola Dolce DOP 200g“, EAN 23685390 e “San Fabio Gorgonzola Piccante DOP 200g“, EAN 22138569, ciascuno con una data di scadenza 26.11.2019, prodotto dall’azienda IGOR srl, in via SS 32 del Sempione, IT – 28062 Cameri in provincia di Novara. Questa misura precauzionale non influisce sui prodotti con altre date di scadenza.

l motivo del richiamo precauzionale della data di scadenza interessata è la possibile rilevazione di Listeria monocytogenes nel prodotto con una durata di conservazione del 26.11.2019. A causa di possibili rischi per la salute, la società IGOR srl sconsiglia il consumo del prodotto. La società IGOR srl ha reagito prontamente e ha ritirato le merci dal mercato a titolo precauzionale. Il prodotto è stato venduto in Germania tramite i negozi PENNY, ad eccezione dei mercati degli stati federali di Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia e Saarland.

L’avviso di richiamo è stato ratificato dal Sistema rapido di allerta europeo (RASFF), precisa che il ritiro è avvenuto a scopo precauzionale dopo i test effettuati: dalle analisi è emerso che i prodotti erano risultati contaminati per 160cfu (unità formante colonia) per grammo, ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Listeria è un genere di batteri composto da dieci specie, tra cui la monocytogenes, causa della listeriosi, malattia che colpisce gli animali e l’uomo per i quali il consumo di cibo o mangime contaminato è la principale via di trasmissione.

Le infezioni possono verificarsi anche attraverso il contatto con animali o persone infetti. Anche se cotture superiori a 65° centigradi lo uccidono, il batterio può essere presente in diversi alimenti pronti. Inoltre, a differenza di molti altri batteri di origine alimentare, è in grado di tollerare gli ambienti salati e le basse temperature (tra +2 °C e 4 °C). Attualmente le informazioni sulla distribuzione in Italia non sono ancora disponibili.

Pertanto Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda massima allerta e di rispettare le basilari norme igieniche anche se si può ridurre al minimo il pericolo di contrarre la listeriosi con gli accorgimenti opportuni. Le categorie a rischio dovrebbero evitare di consumare il prodotto richiamato.

Per tutti gli altri la regola principale è avere cura nella conservazione degli alimenti, soprattutto nel frigorifero. Inoltre la Listeria sopravvive alle temperature basse del frigorifero, ma muore con il calore della cottura.