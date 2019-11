Porto Torres: possibili interruzioni di corrente la mattina del 30 novembre

La prova, prevista dal Codice di Rete e coordinata da Terna, coinvolgerà le aree di quarantasette Comuni della Sardegna, compreso quello di Porto Torres. Saranno eseguite delle manovre di assetto della rete elettrica di trasmissione e di distribuzione per consentire la partenza di centrali di produzione convenzionale e pertanto si potrebbero verificare delle interruzioni momentanee del servizio elettrico, sia di media che di bassa tensione, della durata di pochi minuti.

Le prove saranno eseguite tra le ore 8:00 e le ore 12:00.

E-distribuzione informa che durante le attività l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si ricorda di non utilizzare gli ascensori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità. Per informazioni o per la segnalazione guasti ci si può rivolgere al numero verde 803500 oppure scaricare l’app per smartphone gratuita “Guasti e-distribuzione”.