Musica: è uscito il video di “Surrender or Die” dei Carmilla

Per questa registrazione Håkan, Daniel e Felix Björklund accolgono con favore una line-up in parte nuova che aggiunge energia e carattere alla musica. Il batterista Felix Forsberg suona la batteria nel singolo e si è impegnato a suonare la batteria per Carmilla nel prossimo EP, in programma nel 2020.

Dato che Felix è coinvolto in diversi progetti, non ci resta che vedere che tempo avrà in futuro . afferma la band.

La nuova cantante Nathalie Astrada si unisce alla band andando avanti.

Sono molto emozionata per tutto il lavoro che mi aspetta con eccellenti musicisti che ora sono i miei compagni di band – afferma Nathalie.

Crediti di “Surrender or die”

Titolo: “Surrender or Die”.

Data di rilascio: 29 novembre 2019.

Genere: death metal melodico.

Etichetta: auto-prodotto.

Line up:

Nathalie Astrada – cantante

Felix Forsberg – batteria

Håkan Ålander – chitarra

Daniel Karlsson – chitarra

Felix Björklund – basso

