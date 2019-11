arti marziali

Sassari. Mma protagoniste al Fight club championship

Il 30 novembre nella gabbia del Fight club training center di via Venezia anche Muay thai e Kick boxing. Sono pronti per il Fight club championship 5 i 16 atleti che, sabato 30 dicembre alle 20,30, si affronteranno nella gabbia allestita al Tarantini Fight club training center di via Venezia.