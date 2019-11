L’attrice Silvia Busacca lancia un appello in sostegno dell’Albania dopo il terremoto

In questo momento così difficile per lo stato albanese mi appello agli italiani. L’Italia è stata sempre molto vicina allo Stato albanese, abbiamo letto i ringraziamenti da parte del Presidente della Repubblica albanese Ilir Meta, dove ha dichiarato espressamente, tramite i suoi uffici stampa, “l’Italia è stata la prima nazione che ci ha soccorso”. In questo momento tragico, dove ancora continuano le scosse di terremoto, chiedo e invito i cittadini italiani a sostenere lo Stato albanese con le donazioni tramite la Caritas italiana, tramite l’Ambasciata italiana in Tirana, contattando il Ministero affari esteri italiano e le varie associazioni italiane diffuse in tutta Italia, si ringraziano i patronati italiani che si sono uniti a sostegno dello stato albanese e tutte le associazioni umanitarie e no profit tra cui anche la Caritas italiana che ha predisposto già aiuti umanitari. Nel caso di italiani in Albania per emergenza contattate lo 0636225 l’unità di crisi della Farnesina per emergenza.

Il mio percorso mondiale del 2016 per il modello delle Nazioni Unite Europeo mi ha portato a sostenere gli Stati e le delegazioni di tutto il mondo

Alle delegazioni albanesi ai diplomatici italiani presenti in Albania ai diplomatici albanesi alle Ambasciate italiane in Tirana ai consolati italiani e a tutti i cittadini albanesi, a nome della mia Nazione nel mondo ovvero l’Italia, vi esprimo la mia solidarietà fraterna e il cordoglio ufficiale nazionale per questa terribile tragedia. Preghiamo per l’Albania.