Il Forte Village si riconferma miglior resort al mondo

Forte Village, 29 Novembre 2019 – É il Forte Village il vincitore del prestigioso riconoscimento “World’s Leading Resort” ricevuto in occasione dell’attesissima cerimonia di gala dei World Travel Awards 2019 tenutasi presso la Royal Opera House Muscat in Oman il 28 Novembre 2019. Al premio, riconfermato per ben 22 anni consecutivi, a testimonianza dell’unicità del resort nel settore dell’ospitalità a livello mondiale, si aggiungono i due titoli di World’s Leading Sports Academy 2019 e World’s Leading Sports Resort 2019, un tributo alla sua offerta sportiva senza pari.

I prestigiosi World Travel Awards, istituiti dall’imprenditore Graham E. Cooke nel 1993, rappresentano uno dei riconoscimenti più ambiti dagli operatori dell’industria turistica internazionale, che nel corso dell’anno si sono distinti per la qualità dei loro servizi.

Diretto e amministrato da Lorenzo Giannuzzi dal 1994, il Forte Village, vera e propria destinazione nella destinazione, immerso in un incantevole parco naturale di 50 ettari che si affaccia sull’azzurro dell’inimitabile mare della Sardegna, si prepara ad annunciare tante spettacolari novità anche la prossima stagione 2020.

La sua offerta senza eguali si declina in diverse tipologie di accommodation, in grado di assecondare le aspettative di famiglie, coppie, gruppi di amici, aziende. Un percorso gastronomico unico che propone più di 20 ristoranti in alta stagione e l’importante collaborazione con chef stellati come Heinz Beck, Massimiliano Mascia e Carlo Cracco. Impareggiabile anche la varietà di servizi che il Resort offre alle famiglie: la Children’s Wonderland con la Casa di Barbie e il Mario’s Village, l’Acquapark, un nuovo ristorante dedicato ai piccoli ospiti e più di 20 academy sportive – dalla Chelsea Football al nuoto, dalla scherma al rugby -… dove bambini e genitori possono trovare come allenatori alcuni dei loro idoli del presente e del passato, offerta che si arricchisce sempre più con la nuova accademia di arti marziali, climbing e l’importante collaborazione con Valentina Vezzali.

Chiudono il cerchio la Forte Arena, un suggestivo palcoscenico sotto le stelle che ha ospitato artisti di livello internazionale come Andrea Bocelli, Anastacia, Sting, Eros Ramazzotti, e l’Acquaforte Thalasso & Spa, vera e propria eccellenza nel panorama termale dei resort italiani con il suo percorso talassoterapico unico a livello mondiale, fruibile non solo nei mesi estivi.