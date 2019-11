Giovedì Amnesty International incontra Alghero

Giovedì 28 novembre alle ore 19 gli attivisti di Amnesty International terranno un incontro aperto al pubblico negli spazi della libreria “Il Manoscritto” in via Pascoli 45 per parlare delle attività portate avanti dall’associazione in difesa dei diritti umani in Italia e nel mondo. L’ingresso è libero.

Amnesty International è un movimento globale di oltre 7 milioni di persone, tra sostenitori, soci e attivisti presente in 70 paesi e territori nel mondo. Lavora ogni giorno per costruire un mondo in cui a ogni persona siano riconosciuti tutti i diritti sanciti dalla Dichiarazione universale e da altri atti internazionali sulla protezione dei diritti umani.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/2631464300279316

************************************************************************************************************************

Amnesty International, chi siamo

Amnesty International è un’organizzazione non governativa indipendente, una comunità globale di difensori dei diritti umani che si riconosce nei principi della solidarietà internazionale. L’associazione è stata fondata nel 1961 dall’avvocato inglese Peter Benenson, che lanciò una campagna per l’amnistia dei prigionieri di coscienza. Conta attualmente due milioni e ottocentomila soci, sostenitori e donatori in più di 150 paesi. Nel 1977 Amnesty riceve il Premio Nobel per la Pace per aver “contribuito” a rafforzare la libertà, la giustizia e conseguentemente anche la pace nel mondo”. L’anno successivo riceve il premio delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo. Dal 2007 la missione di Amnesty International è quella di svolgere ricerche e azioni per prevenire e far cessare gravi abusi dei diritti umani per la realizzazione di un mondo in cui a ogni persona siano riconosciuti tutti i diritti sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e da altri atti sulla protezione internazionale dei diritti umani.

Contatti gruppo amnesty INTERNATIONAL sassari

Cell: 3477886870

Mail: gr269@amnesty.it

Facebook: pagina Amnesty International Sassari