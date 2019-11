Alitalia, controllori di volo in sciopero di quattro ore lunedì 25 novembre: cancellati 137 voli

Confermato per il 25 novembre lo sciopero di 4 ore dei controllori di volo e Alitalia cancella 137 voli. Lo si legge in un annuncio pubblicato dalla compagnia sul sito: «Per lunedì 25 novembre alcune sigle sindacali, hanno proclamato uno sciopero dei controllori di volo dalle ore 13:00 alle ore 17:00. Negli stessi orari sono state confermate altre agitazioni nel settore del trasporto aereo. Alitalia è stata pertanto costretta a cancellare alcuni collegamenti, sia nazionali che internazionali» Per limitare i disagi, la compagnia ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, con l’obiettivo di riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata. Alitalia prevede che il 60% dei passeggeri riesca a viaggiare nella stessa giornata del 25 novembre. Lo sciopero creerà disagi ai passeggeri in tutta la rete del network Alitalia. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” consiglia di controllare sui siti ufficiali degli aeroporti e di Alitalia lo stato del vostro volo per restare indenni.