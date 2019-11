Giornata Mondiale del Diabete: il 16/11 un incontro di sensibilizzazione a Cagliari

Professionisti del settore (medici diabetologi, infermieri e dietisti) forniranno informazioni su prevenzione e diagnosi, con particolare attenzione al ruolo dell’alimentazione in famiglia. “Famiglia e Diabete” è il tema della Giornata Mondiale del Diabete 2019.

La Giornata Mondiale del Diabete, istituita nel 1991 dall’International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, si celebra contemporaneamente in 160 nazioni con lo scopo di far conoscere questa patologia ad un’ampia platea di persone.

Il diabete è una malattia caratterizzata da un aumento nel sangue della glicemia (ovvero lo zucchero che circola nel sangue).

Il diabete non è una malattia contagiosa: vivere con un diabetico non fa venire il diabete. Il diabete non è una malattia ereditaria, nel senso che, tranne che per poche varietà molto rare, non c’è un passaggio inevitabile della malattia da una generazione a un’altra.

Può però esistere una predisposizione familiare, per cui chi ha un diabetico fra i parenti di primo grado (genitori, fratelli) potrebbe avere un rischio superiore rispetto a chi non ha parenti con la malattia.

I numeri del diabete sono preoccupanti e forniscono uno scenario catastrofico.

Le proiezioni per il 2045, infatti, prevedono che 736 milioni di persone nel mondo saranno affette da diabete; questo genererà costi insostenibili per i sistemi sanitari. Per questo il diabete mellito viene considerato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Organizzazione delle Nazioni Unite una emergenza sanitaria che è necessario combattere attraverso la conoscenza della patologia e la prevenzione.

L’evento è patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal Comune di Cagliari e dall’ATS Sardegna.