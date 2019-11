Gallipoli: dal 20/11 allo 01/12, “Liber Libri – Il futuro tra le righe” al Caroli Hotels

Si comincerà con una sorta di anteprima, mercoledì 20 novembre alle ore 17:00 a Matino, presso il Palazzo Marchesale: prevista la presentazione del libro “Buon vento” con l’autrice Sabrina Merolla. Introdurrà Angela Lucetta Barone, assessore comunale alla Cultura.

Venerdì 22 novembre prologo dell’evento con la visita allo stabilimento della cantina COOPAM, Cooperativa tra produttori agricoli di Matino, alla quale parteciperà il sindaco Giorgio Salvatore Toma.

In un contesto in cui la cultura è sempre più marginale, prosegue l’esperienza di Liber Libri, l’evento che farà riconoscere Gallipoli non più solo come luogo di mare, spiagge e divertimento ma anche luogo di perdizione culturale. Scopo principale è far riavvicinare i ragazzi alla cultura attraverso un’iniziativa interattiva e divertente.

I giovani saranno coinvolti grazie a incontri con l’autore, workshop, spettacoli, laboratori e cacce al tesoro. Focus della rassegna è la diffusione della cultura e della letteratura, tra i giovani e tra tutti gli appassionati. Liber Libri si colloca come aggregatore d’interesse e grande motore per la divulgazione culturale.

La rassegna è realizzata in collaborazione con Libreria Antica Roma di Taviano e contando su una serie di partners tra cui Industria Filosofica, Aqp, Lions Club Gallipoli, Associazione Rotaie di Puglia, Emys e Amazing Puglia.

Inoltre, con incontri letterari, reading con gli autori, convegni e laboratori su temi quali archeologia, filosofia, artigianato, ambiente, mare e momenti dedicati ai più piccoli. Autori nazionali con le rispettive case editrici incontrano le Scuole e il pubblico in un evento che diventa la nuova e interattiva rassegna letteraria tematica di Gallipoli, un format dal fortissimo valore culturale.

In partnership con Salento Km 0, per rinnovare l’incontro tra il piacere del cibo e il piacere della lettura sono previste delle cene letterarie. Saranno sollecitate delle discussioni tra autori e lettori all’interno di Liber Libri per un confronto sulle nuove tecnologie e i tradizionali strumenti di lettura cartacei: una sfida tutta da cogliere, senza esclusioni di colpi. Gli incontri si terranno nelle Sale Ponte del Bellavista Club oppure a bordo di pescherecci e golette e nel Teatro Italia. Da segnalare la presenza del Maestro Antonio La Cava con il BIBLIOmotocarro.

Informazioni

Bellavista Club – Caroli Hotels, Corso Roma 219, 73014 Gallipoli (LE)

Tel: 0833 261831

E-mail: eventi@carolihotels.it