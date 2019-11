Folle inseguimento per le vie di Cagliari: la Polizia indaga un noto pregiudicato

I due poliziotti avevano ricevuto una recente segnalazione nella quale veniva indicata un’autovettura identica a quella individuata, con la quale un uomo aveva compiuto diversi reati. Per tale motivo, gli Agenti decidevano di procedere al controllo, riconoscendo alla guida un noto pregiudicato, C.D. di anni 33, mentre al suo fianco era seduta una donna.

L’autista, appena notato l’arrivo della Volante, partiva a folle velocità in direzione Via Ogliastra, con la chiara volontà di sottrarsi al controllo degli operatori.

L’immediato controllo della targa del veicolo, attraverso il Centro Operativo, confermava la provenienza furtiva dell’auto, mentre l’inseguimento proseguiva per diverse vie della città.

Raggiunta la via Cornalias, la Volante è riuscita ad affiancare la Citroen che, con una violenta sterzata, è andata a collidere con l’auto della Polizia e solo grazie alla prontezza dell’autista, che è riuscito a controllare il mezzo tenendolo in carreggiata, si è evitato di mettere in pericolo non solo l’incolumità degli stessi operatori ma soprattutto dei numerosi utenti che attraversavano l’incrocio in quel momento.

La folle corsa della Citroen è proseguita sempre per via Cornalias, per poi proseguire in Via Flumentepido contromano sempre inseguita da un secondo equipaggio, sopraggiunto in ausilio. L’autista della Citroen, dopo aver percorso a folle velocità un marciapiede, proseguiva la sua corsa verso la Via Cinquini, dove dopo aver abbandonato l’auto gli occupanti facevano perdere le loro tracce.

L’auto è stata posta sotto sequestro in quanto provento di furto avvenuto il 6 ottobre nella cittadina di Santa Giusta per il quale ne era stato denunciato il furto.

Il C.D. riconosciuto dagli operatori è stato indagato in stato di irreperibilità per i reati di ricettazione, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

I poliziotti stanno lavorando per accertare riscontri in relazione a fatti analoghi avvenuti recentemente in provincia.