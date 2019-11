Cagliari, ultimo allenamento della settimana: terapie per Nandez e Pellegrini

Senza i nazionali Ionita Olsen, Walukiewicz e Rog, la squadra ha lavorato sulla preparazione atletica.

Ad Asseminello quest’oggi la squadra ha svolto una seduta dedicata alla parte atletica con il professor Roberto De Bellis. Nella prima parte dell’allenamento i rossoblù hanno effettuato delle accelerazioni su distanze variabili; nella seconda, invece, il lavoro si è incentrato sullo sviluppo della potenza aerobica.

Lavorano ancora a parte Birsa, Ceppitelli e Pinna, mentre continuano le terapie per Pellegrini e Nandez.

I rossoblù scenderanno nuovamente in campo ad Asseminello martedì pomeriggio, quando si inizierà a lavorare duramente in vista del posticipo domenicale in trasferta contro il Lecce.