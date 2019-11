Cagliari: il 29 novembre, si parlerà della politica di coesione in Sardegna

Sono passati oltre 30 anni da quando la Politica di Coesione, coi suoi finanziamenti mirati a ridurre le disparità tra le varie regioni europee, è entrata nella vita quotidiana dei cittadini europei. Nonostante ciò la consapevolezza sui benefici che tale politica (finanziata con un terzo del budget totale dell’UU) porta ogni giorno nel nostro vivere quotidiano è ancora poco presente.

Con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e di stimolare il dibattito su come la Politica di Coesione abbia cambiato in meglio la Sardegna, Europe Direct Regione Sardegna organizza un incontro dal titolo “La Politica di Coesione: il valore aggiunto per la Sardegna“, che si terrà alla Mediateca del Mediterraneo a partire dalle ore 10:00.

Programma

Saluti di benvenuto

Pasquale Mascia, Responsabile della MEM – Mediateca del Mediterraneo

Antonello Chessa, Responsabile dello Europe Direct Regione Sardegna

Il Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Sardegna: vecchie e nuove sfide.

Graziella Pisu, Autorità di Gestione PO FESR Sardegna 2014-2020

Sandro Sanna, Responsabile Programmazione del PO FESR Sardegna 2021-2027

Le Politiche di Coesione monitorate dai ragazzi. Il percorso A Scuola di Open Coesione

Team Uspidali Now, Liceo Scientifico Marconi Lussu di San Gavino Monreale

Team Baia delle Ninfee, Istituto Fermi di Alghero

Il valore aggiunto delle Politiche di Coesione. Strategie comunicative

Elena Catte, Responsabile comunicazione PO FESR Sardegna 2014-2020

Giancarlo Campana, Giornalista Professionista