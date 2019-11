Cagliari: domenica 10 novembre una raccolta fondi per il Canile Municipale

Il Servizio Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari, con la collaborazione dell’Associazione Culturale Orientare, ha organizzato per la giornata di domenica 10 novembre una raccolta fondi a favore degli amici a quattro zampe ospiti del Canile municipale.

Con un biglietto di soli 10 euro sarà possibile trascorrere una domenica all’insegna della cultura con tutta la famiglia, visitando alcuni tra i posti più belli e significativi della città e usufruendo di un servizio di visita guidata gratuita: la Villa di Tigellio, l’Anfiteatro romano, la cripta di Santa Restituta oltre ai musei Palazzo di Città, Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu ela la galleria Comunale d’Arte dove per l’occasione il percorso espositivo seguirà un tema “animale”.

L’intero ricavato verrà speso per acquistare guinzagli, collari e pettorine, cibo e tutto quello di cui necessita il Canile municipale di Cagliari.

L’iniziativa rivolta sia ai padroni degli amici a 4 zampe, che a tutti gli amanti degli animali, prevede la partecipazione attiva del Canile municipale, presente negli spazi antistanti la Galleria Comunale dalle 10 alle 12,30 con il banchetto adozioni e alcuni dolcissimi ospiti del rifugio che in questa occasione entreranno in contatto con chiunque desideri coccolarli e magari anche adottarli per riempire la casa del loro amore incondizionato.

Per il resto della giornata resterà comunque attivo negli stessi spazi, il presidio degli operatori della Cooperativa Sociale Killia, specializzati nel favorire la relazione animali-uomo-natura, disponibili a dare consigli a tutte le famiglie con i loro amati cani.

Per poter organizzare al meglio la giornata all’insegna della cultura per gli amici a 4 zampe, indichiamo gli orari delle visite e i recapiti di ogni struttura.

GALLERIA COMUNALE e PALAZZO DI CITTA’

alle 11 e alle 16

per prenotare:

070 6776454 – 070 6776482

infoeprenotazioni@museicivicicagliari.it

ANFITEATRO ROMANO

alle 10 – 11 – 12

CRIPTA DI SANTA RESTITUTA e VILLA DI TIGELLIO

alle 10 – 12 – 15

per prenotare:

366 256 2826

info@beniculturalicagliari.it

Orari:

Beni Culturali: dalle ore 9 alle 17

Musei Civici: dalle 10 alle 18

