Nuoro: all’ospedale San Francesco il 26 novembre un corso di couseling sull’allattamento al seno

L’importanza dell’allattamento al seno e le tecniche di counseling: sono i temi del corso di formazione in programma da martedì 26 novembre prossimo, rivolto al personale sanitario dei punti nascita, della pediatria, dei consultori familiari e dei pediatri di libera scelta, dell’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna.

“Allattamento al seno. Corso pratico di Counseling”, in programma nella sala conferenze dell’Ospedale San Francesco, rientra nel Piano regionale di Prevenzione, Formazione a cascata per operatori che assistono madre e bambino, attraverso le tecniche di counseling affinché incoraggino e stimolino le madri che allattano, modificando le abitudini e la routine delle strutture sanitarie coinvolte.

L’incontro informativo, di cui è responsabile scientifico la dottoressa Damiana Spanu, verrà riprogrammato anche in altre edizioni così da coinvolgere tutto il personale sanitario, e si pone come obiettivo l’incremento della prevalenza dei bambini allattati al seno in maniera esclusiva sino al sesto mese attraverso la promozione del modello OMS/Unicef “Insieme per l’Allattamento”: Ospedali & Comunità Amici dei Bambini uniti per la protezione, promozione e sostegno dell’allattamento materno nel territorio regionale.

Il corso prende il via martedì 26 novembre 2019 e proseguirà nelle giornate del 27 e 28 novembre 2019.

Per le iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa della Struttura Complessa Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, Alessia Marras alessia.marras@atssardegna.it, tel.: 0784 240537.