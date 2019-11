Cagliari: domenica 1 dicembre in scena al Museo Archeologico Nazionale lo spettacolo “Lisistrata On Demand”

“Feminas – Cagliari contro la violenza sulle donne”. Domenica 1 dicembre 2019, alle 18.00, nella Sala didattica del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, andrà in scena, a cura della Compagnia Il Salto del Delfino, lo spettacolo teatrale, scritto e diretto da Nicola Michele dal titolo “Lisistrata On Demand”.

La pièce è una riscrittura in chiave contemporanea della commedia di Aristofane. Lisistrata è colei che “scioglie gli eserciti”, coinvolgendo le altre donne dell’Attica, della Beozia e le spartane della Laconia, nel ricattare gli uomini con l’astensione dal sesso fino a quando non avranno firmato la pace. La scrittura originale e la regia di Nicola Michele propongono spunti di riflessione in uno spettacolo interlocutorio del quale il finale viene scritto ogni giorno, mediante i gesti che ci pongono in relazione con le altre persone.

In scena gli attori Giuseppe Asuni, Giulia Cara, Michela Farina, Silvia Locci e Ylenia Marras, che ha curato anche la realizzazione dei costumi. Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Cagliari, in collaborazione col Polo Museale della Sardegna, per mantenere viva l’attenzione sulla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che ricorre ogni anno il 25 novembre.

I posti sono limitati e occorre prenotare, via WhatsApp, al numero: +39 393 8879311

La partecipazione allo spettacolo, indicato per un pubblico che abbia compiuto 14 anni, è gratuita.

Info:

Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

Tel. +39 070 60518239 – +39 070 60518240