Cagliari: domani al Teatro Massimo il visual artist Michele Pusceddu, e lo storico Giulio Garlaschi

Veleggia con la barra a dritta il festival MEETropolitan35, il nuovo format targato Prohairesis che, utilizzando linguaggi e tecnologie 4.0, intende promuovere la cultura passando attraverso la voce dei giovani, i migliori under 35 che hanno detto o fatto qualcosa di eccezionale in Italia e nel resto del mondo. Domani, domenica 16 novembre, al Teatro Massimo di Cagliari (sala M2) a essere protagonisti, dalle 10.30, saranno prima il visual artist Michele Pusceddu, poi lo storico Giulio Garlaschi.

Pusceddu nell’incontro Tele di luce parlerà dell’arte del videomapping, dove ogni superficie si trasforma in una tela, prende vita e si colora, e quindi di come si può utilizzare la luce per scolpire la materia, trasformarla e decostruirla. Il visual artist cagliaritano è un programmer e performer specializzato in videomapping e motiongraphics. Laureato al Conservatorio in “Musica e nuove tecnologie”, ha iniziato il suo percorso artistico nel 2011 con un approccio performativo live con musica e video, passando successivamente alla sintesi e programmazione, ricercando un rapporto sempre più interattivo all’interno delle varie performance, spettacoli, concerti e Vj set. A partire dal 2016 si interessa al videomapping partecipando a diversi festival e collaborando con varie aziende internazionali specializzate nel settore. I suoi lavori sono stati proiettati in Italia, Germania, Russia, Giappone, U.S.A, Ucraina, Spagna, Ungheria, Romania. Nel corso di tre anni ha conquistato ben nove Awards per i suoi lavori, è inoltre il vincitore di Imapp 2019 di Bucarest, la competizione internazionale di videomapping più importante al mondo.

A seguire, Giulio Garlaschi, laureato in Scienze Storiche all’Università Statale di Milano, nell’incontro intitolato Deviced, quanto costa al mondo il tuo smartphone spiegherà come quattro giovani storici hanno raccontato con una graphic novel la vera storia dei nostri smartphone: non solo dispositivi che rispondono alle necessità del tempo presente, ma testimoni evidenti di una filiera produttiva che ricade nelle dinamiche di sfruttamento del passato, diventando anche espressione del colonialismo contemporaneo. Il progetto non è solo una denuncia, ma una spinta a dibattere insieme, partendo dai più giovani, per generare consapevolezza dei processi produttivi e partecipazione nel trovare soluzioni più eque e sostenibili, praticabili da tutti.

Garlaschi è, inoltre, specializzato all’Università di Bologna in Storia coloniale e orientale. Contemporaneamente ha conseguito un Master in Public History, la branca della Storia che si occupa di diffondere contenuti ai non addetti ai lavori. Questa sua passione nasce da bambino, ha sempre sentito la necessità di costruirsi una coscienza storica che non fosse solo di tipo nozionistico – accademico. Il suo auspicio è che con il suo lavoro la conoscenza della Storia diventi un’opportunità di maggiore consapevolezza del presente per il più ampio pubblico possibile, attraverso strumenti contemporanei come il gioco e l’intrattenimento o una didattica trasversale.

La diretta streaming degli incontri viene trasmessa su www.meetropolitan35.com .

Sempre per #MU35, mercoledì 20 novembre, alle 18.30, prosegue con lo scrittore Giorgio Fontana, Premio Campiello 2014, la rassegna “Finzioni, incontri remoti con l’Autore”, ospitata nella Biblioteca Metropolitana E. Lussu del Parco di Monte Claro. Anche in questo nuovo progetto la tecnologia e i giovani sono protagonisti. Si tratta infatti di incontri in remoto – via webinar – con gli autori non presenti in carne e ossa. Per aderire alle nuove tendenze, che vedono i giovani comunicare e formarsi su piattaforme come skype, slack, webinar, la rassegna propone al pubblico una serie di incontri in formato 4.0. Questo nuovo approccio, oltre ad abbracciare i principi di ecosostenibilità riducendo al minimo le emissioni di CO2, permette anche alle biblioteche e ai centri dediti alla cultura di poter progettare eventi a basso costo. Grazie al sistema del webinar, tutti gli utenti della biblioteca, e non solo, che non possono recarsi all’incontro possono assistervi da casa e interagire con l’autore iscrivendosi alla diretta streaming (per le iscrizioni: eventi@bibliotecamonteclaro.it ). Con un semplice ricorso alla tecnologia si possono anche avere i libri firmati in tempo reale dall’autore presente.

Questo i prossimi appuntamenti con l’autore di “Finzioni”: 27 novembre, Cristiano Cavina; 4 dicembre, Andrea Tarabbia; 11 dicembre, Fabio Geda; 18 dicembre, Marco Missiroli. Gli incontri si terranno tutti nella Sala Conferenze della Biblioteca alle 18.30.