La Camera di Commercio di Sassari alla Borsa Internazionale del turismo culturale e a Mirabilia Food

La Camera di Commercio di Sassari prenderà parte alla Borsa internazionale del turismo culturale e al Mirabilia Food & Drink, in programma a Matera il 18 e 19 novembre prossimi.

I due eventi fieristici, promossi in collaborazione con Unioncamere, rientrano nelle azioni di Mirabilia Network, l’associazione che mette in rete 17 enti camerali – tra cui la Camera di Commercio di Sassari – nata per valorizzare luoghi inaspettati di significato storico, culturale e ambientale nei siti patrimonio dell’UNESCO.

In particolare, Mirabilia Food & Drink, vedrà protagonisti degli incontri B2B gli imprenditori del settore food&drink e 35 buyers provenienti dall’area europea e dal Giappone, Brasile, Canada, California, selezionati da ICE-Agenzia partner di Mirabilia.

La Borsa internazionale del turismo culturale coinvolgerà in incontri B2B gli imprenditori del settore turistico (tour operators, agenzie di viaggio, albergatori e agenzie di incoming) e 50 buyers (operatori incoming, decision manager, buyers luxury travel) provenienti dai Paesi Ue, Usa, Giappone e Cina.

Si tratta di una vetrina di assoluta importanza per il nostro territorio che si farà conoscere grazie alla presenza di una delegazione di imprenditori locali, che a Matera presenteranno le proposte turistiche locali. Alla manifestazione lucana farà seguito un press tour che coinvolgerà una decina di giornalisti pronti a raccontare gli elementi di attrattività culturale e turistica del nord Sardegna.