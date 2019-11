Cagliari: 1° dicembre, “Cappuccetto bianco con gli stivali” alle Saline

Domenica 1° dicembre, alle 17:30, il Teatro delle Saline (piazzetta Billy Sechi n. 3/4, Cagliari) ospita lo spettacolo “Cappuccetto bianco con gli stivali“. Lo spettacolo è in calendario per la rassegna “Famiglie a teatro 2019“, curata dalla compagnia Akròama con la direzione artistica di Lelio Lecis.

Felici, pazzi e trasformisti

Una pazza compagnia con attori trasformisti, dove tutto è sottosopra, un’insalata mista di favole, condita da una messinscena giovane e dinamica. Ma cos’è questo spettacolo? Un musical? Uno spettacolo di pupazzi? Uno spettacolo multimediale? Ebbene, è tutto questo assieme!

Infatti va in scena una banda di strampalati personaggi delle favole: il Principe delle Rane, i tre Porcellini, il Gatto e la Volpe, il cacciatore, la nonna di Cappuccetto Rosso, Re Artù e la Strega Grimilde, e proprio lei – la cattivissima strega – compie un incantesimo.

Fantabulus, il libro con le più famose fiabe, si sfalda; le pagine si mischiano tra loro, alcune vengono smarrite. Nel paese delle fiabe è il caos; nascono equivoci, i personaggi perdono la loro identità e si ritrovano in mondi a loro estranei… Tanti colpi di scena e divertenti fatti accadranno durante lo spettacolo. Ma, alla fine, tutti vivranno felici e contenti!

Il cast

“Cappuccetto bianco con gli stivali” è scritto, diretto e interpretato da Ivano Cugia. In scena Michela L. Cogotti Valera e Andrea Gandini. Scenografie di Giacomo Sanna. Costumi di Anna Pinna e Gabriella Tosi.

Una rassegna che avvicina e conquista. Anche quest’anno il Teatro Stabile di Innovazione e Ricerca Akròama ha una particolare attenzione a desideri ed esigenze dei più piccoli e dei loro familiari con una nuova stagione di spettacoli per famiglie. L’intento è quello di avvicinare il pubblico più giovane al linguaggio teatrale in modo piacevole, divertente, appassionante e coinvolgente.

Porre le basi, quindi, per la formazione degli spettatori “di domani” che, nel teatro, potranno trovare stimoli e svago ma anche vere e proprie opportunità espressive e lavorative. Il progetto, inoltre, promuove e facilita l’aggregazione familiare in un contesto dove grandi e piccini possano condividere in modo costruttivo emozioni, momenti creativi e riflessioni.

Storie e fiabe della tradizione, personaggi e vicende dell’immaginario collettivo, negli spettacoli vengono rivisti e corretti, secondo le problematiche più attuali, fornendo molteplici spunti di critica e analisi.

Informazioni

Telefono: 070.341322

Sito web: www.teatrodellesaline.it