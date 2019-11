Cagliari: 01/12, “Casteddu Sicsti” chiuderà le anteprime del Babel Film Festival

A dare voce alla città sono alcuni volti storici del teatro e dello spettacolo cagliaritano: Giampaolo Loddo, Nino Nonnis, Giulio Manera e Nino Marcialis.

La protagonista del film è Cagliari, corale e solare come poche altre volte si è visto sullo schermo. I ricordi e la passioni: la boxe, il calcio, le canzoni. Compaiono allora personaggi come Tonino Puddu, Adriano Reginato o El Porro, un cantante da strada.

La memoria di Nino Nonnis permette poi di ritrovare luoghi dimenticati e personaggi minimi legati alla storia di Cagliari. Compaiono allora il quartiere di Sant’Elia, le presunte pietre durante la visita di Papa Paolo VI, una statuetta della Madonna di Bonaria finita con il Cagliari in Argentina, le immagini inedite dei rossoblu negli Stati Uniti, i club e tanto altro.

La proiezione, in programma domenica 1 dicembre a Sa Manifattura a partire dalle 21, sarà preceduta alle 19:30 dall’incontro “Arrexonendi de Casteddu” con Giampaolo Loddo, Piero Marcialis, Nino Nonnis, Giulio Manera e Carlo Porru. Conduce Elio Turno Arthemalle.

Ad aprire la serata (ore 19) i saluti istituzionali di Paola Piroddi, assessore alla cultura del Comune di Cagliari, e Andrea Biancareddu, assessore alla cultura della Regione Sardegna. A seguire la presentazione del festival con la direttrice della Fondazione Sardegna Film Commission Nevina Satta, e i tre direttori artistici del Babel: Antonello Zanda, Tore Cubeddu e Paolo Carboni.

Babel Film Festival

Il festival è promosso dalla Società Umanitaria – Cineteca Sarda di Cagliari e dall’Associazione Babel, per la direzione artistica di Antonello Zanda, Tore Cubeddu e Paolo Carboni.

L’iniziativa è patrocinata anche quest’anno da varie istituzioni italiane ed europee, tra le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Consiglio d’Europa, la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Cagliari.

Al termine di questo ciclo di anteprime, il Babel Film Festival apre ufficialmente la sua sesta edizione lunedì 2 dicembre, con le proiezioni dei film in concorso e una maratona cinematografica che andrà avanti sino a sabato 7, per un totale di 31 ore complessive di proiezione.

Appuntamenti in programma nella sede della Cineteca Sarda in viale Trieste, a Sa Manifattura in viale Regina Margherita, nella sala Nanni Loy di via Trentino e alla Mem di via Mameli.