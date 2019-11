Banca Etica e Sardex: insieme per dare più slancio alle economie locali

Sardex è una storia di innovazione riuscita in cui la tecnologia risponde a bisogni reali delle comunità e rilancia l’economia territoriale a partire dal fattore più prezioso: la fiducia. Un mix di ingredienti che hanno da subito destato l’interesse di Banca Etica, che collabora con Sardex già da qualche anno e che ora ha voluto rilanciare il proprio sostegno stringendo una partnership commerciale per mettere la finanza etica al servizio delle imprese aderenti ai circuiti di monete complementari – spiega Anna Fasano, presidente di Banca Etica in occasione della presentazione, durante Bookcity Milano, del libro di Daniel Tarozzi “Una moneta chiamata fiducia”, edito da Chiarelettere. – E non è un caso se Banca Etica, proprio in queste settimane, sta lavorando all’apertura della sua prima filiale in Sardegna, a Sassari.

Un’altra economia è possibile, anzi, esiste già – racconta nel suo libro Daniel Tarozzi che, con la sua testata Italia che Cambia, è un esperto cacciatore e narratore di good news made in Italy. – Si chiama “economia della fiducia”: una rete di cittadini, imprese, associazioni, messe in relazione tra loro attraverso uno strumento innovativo, che si basa su reciprocità, mutuo credito, innovazione. Ecco qui ricostruita l’incredibile avventura di cinque giovani imprenditori sardi che nel 2009 s’inventano Sardex, una nuova moneta complementare, per aiutare piccole e grandi aziende in difficoltà. Un successo strabiliante: più di 4.000 imprese solo in Sardegna e oltre 10mila in tutta Italia, mezzo miliardo di crediti transati, un milione e duecentomila transazioni. Una storia che nasce in Sardegna e si diffonde in altre dodici regioni italiane, e presto anche all’estero, indicando un possibile modello di integrazione all’attuale sistema economico e monetario, il cui funzionamento è tutto a favore del grande capitale e della finanza. L’esperimento della nuova moneta è invece pensato a vantaggio delle comunità locali: commerciando beni e servizi in Sardex le aziende ottengono un credito, risorsa assai scarsa di questi tempi, che possono spendere per forniture o investimenti, ma anche distribuire ai dipendenti. La storia di Sardex racconta come la moneta abbia il potere di ridisegnare l’economia in quanto metro di scambio universale, per riannodare il tessuto sociale di comunità schiacciate sotto il peso della crisi economica, e mettendo al centro la sostenibilità sociale e ambientale. Le persone sono il più grande capitale che abbiamo. E la moneta è il modo per tenerle unite e aiutarle.

Grazie alla rinnovata sinergia con Banca Etica, vogliamo fornire agli iscritti Sardex uno strumento privilegiato per soddisfare tutte quelle esigenze finanziarie che trovano una naturale risposta nel mondo euro, ma che spesso non seguono quell’etica del bene comune che sia Sardex che Banca Etica perseguono da sempre come valori operativi fondamentali. L’accordo – prosegue Gabriele Littera, cofounder di Sardex – dà viceversa a imprese, famiglie e cittadini soci di Banca Etica la possibilità di approcciare al Circuito di credito commerciale del proprio territorio, ritrovando la stessa attenzione per gli aspetti non economici dell’economia, la stessa cura per il benessere collettivo, e strumenti innovativi e complementari per aumentare il proprio potere d’acquisto personale e dare slancio ad attività imprenditoriali e associative.

Cos’è Sardex e come funziona?

Sardex.net è una piattaforma digitale che facilita le relazioni tra soggetti economici – PMI e professionisti – operanti in un dato territorio e fornisce loro strumenti di pagamento e di credito paralleli e complementari rispetto a quelli standard, potenziando la loro capacità produttiva, favorendo l’attrazione di nuovi clienti e generando nuovo fatturato.

Attualmente il modello Sardex è stato replicato in altre 12 regioni italiane e conta oltre 10mila iscritti; in Sardegna l’azienda ha uno staff di oltre 60 persone tra collaboratori e dipendenti, una divisione ricerca e sviluppo e un team di partner locali che animano i network delle regioni dove il modello è stato replicato e continua a crescere.

Grazie a un conto online, all’utilizzo di una “moneta” digitale locale e a una piattaforma che agevola la compravendita tra iscritti e la promozione degli stessi all’interno del network, il Circuito di credito commerciale offre la possibilità alle imprese e ai professionisti di finanziarsi reciprocamente senza interessi e di trasformare la propria capacità produttiva inespressa in liquidità supplementare. Il Circuito si rivolge anche al terzo settore, a tutto il mondo associativo e, dal 2018, ai consumatori finali: cittadini e famiglie che, grazie al programma Sardex Bisoo, si ricaricano di sardex a ogni acquisto in euro e possono rispenderli in migliaia di attività aderenti. Attualmente, sono oltre 20mila i consumatori che partecipano al programma.

Attraverso semplici azioni come fare la spesa, riparare la propria auto, fare una donazione o semplicemente acquistare una fornitura per la propria impresa, la partecipazione al Circuito diviene un modo di accrescere il proprio benessere economico ma anche rafforzare la propria partecipazione alla vita comunitaria locale e i legami fiduciari all’interno della stessa.

Cosa è Banca etica?

Banca Etica è la prima e ancora unica banca italiana interamente dedita alla finanza etica, opera su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di filiali, banchieri ambulanti e grazie ai servizi di home e mobile banking. Banca Etica raccoglie il risparmio di organizzazioni e cittadini responsabili e lo utilizza interamente per finanziare progetti finalizzati al benessere collettivo. Oggi Banca Etica conta 41.500 soci e 72 milioni di capitale sociale; insieme alla controllata Etica sgr gestisce il risparmio di circa 300mila italiani per quasi 6 miliardi di euro. I finanziamenti accordati in Italia e Spagna ammontano a oltre un miliardo a favore di iniziative di organizzazioni, famiglie e imprese nei settori della cooperazione e innovazione sociale, cooperazione internazionale, cultura e qualità della vita, tutela dell’ambiente, turismo responsabile, agricoltura biologica, diritto alla casa, legalità.