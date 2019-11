AIFA ritira dalle farmacie lotti di Nutriplus Omega e Nutrispecial Omega

Ci sono molte situazioni che possono richiedere questo tipo di alimentazione, per esempio quando una persona si sta riprendendo dopo un intervento chirurgico o a seguito di ferite o ustioni o quando non si è in grado di assorbire il cibo dallo stomaco e dall’intestino.

Nello specifico si tratta dei lotti della specialità medicinale Nutriplus Omega e Nutrispecial Omega, della ditta B Braun Milano Spa, nelle confezioni di seguito riportate:

174448051 40415022 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 1250ML IT T 31/10/2019,174638051 40415034 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 1875ML IT T 31/10/2019, 174648052 40416012 NUTRIPLUS OMEGA N3C 1250ML IT T 31/10/2019, 175158051 40416024 NUTRIPLUS OMEGA N3C 1875ML IT T 30/11/2019, 180638052 40415010 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 625ML IT T 31/01/2020, 180838051 40415022 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 1250ML IT T 31/01/2020, 180928051 40415022 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 1250ML IT T 31/01/2020, 181028051 40416024 NUTRIPLUS OMEGA N3C 1875ML IT T 29/02/2020, 181038051 40415010 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 625ML IT T 29/02/2020, 181338051 40415010 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 625ML IT T 29/02/2020, 181458051 40415010 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 625ML IT T 31/03/2020, 181528051 40415022 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 1250ML IT T 31/03/2020, 181628052 40415010 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 625ML IT T 31/03/2020, 182328051 40415022 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 1250ML IT T 31/05/2020, 182838051 40416012 NUTRIPLUS OMEGA N3C 1250ML IT T 30/06/2020, 183248051 40416012 NUTRIPLUS OMEGA N3C 1250ML IT T 31/07/2020, 183338051 40415010 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 625ML IT T 31/07/2020, 183548051 40415022 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 1250ML IT T 31/07/2020, 183628051 40415010 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 625ML IT T 31/08/2020, 183858051 40415034 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 1875ML IT T 31/08/2020, 183928051 40415022 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 1250ML IT T 31/08/2020, 184048051 40416012 NUTRIPLUS OMEGA N3C 1250ML IT T 30/09/2020, 184248051 40415010 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 625ML IT T 30/09/2020, 184328051 40415022 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 1250ML IT T 30/09/2020, 184358051 40416024 NUTRIPLUS OMEGA N3C 1875ML IT T 30/09/2020, 184648052 40416012 NUTRIPLUS OMEGA N3C 1250ML IT T 31/10/2020, 184748051 40415010 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 625ML IT T 31/10/2020, 185058052 40415022 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 1250ML IT T 30/11/2020, 190428052 40416012 NUTRIPLUS OMEGA N3C 1250ML IT T 31/12/2020, 190558051 40415022 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 1250ML IT T 31/12/2020, 190638052 40415034 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 1875ML IT T 31/01/2021, 190758051 40415010 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 625ML IT T 31/01/2021, 190948052 40415010 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 625ML IT T 31/01/2021, 191048051 40415022 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 1250ML IT T 28/02/2021, 191158051 40416024 NUTRIPLUS OMEGA N3C 1875ML IT T 28/02/2021, 191438051 40415010 NUTRISPECIAL OMEGA N3C 625ML IT T 31/03/2021.

Il provvedimento si è reso necessario, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a seguito della notifica di allerta pervenuta dall’agenzia francese e dalla comunicazione pervenuta dalla ditta concernente “rari casi di cambi di colorazione nei farmaci sopra indicati”. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a voler procedere con gli adempimenti necessari per la verifica del ritiro avviato dalla ditta.