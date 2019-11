Gallipoli: dal 31 ottobre al 3 novembre, il 5° Trofeo Caroli Hotels Under 13

5° Trofeo Caroli Hotels Under 13: le squadre partecipanti

Confermato a 24 il numero delle formazioni partecipanti suddivise in sei gironi da quattro squadre ciascuno:

Atalanta, Lecce, Blue Devils, Romulea; Sassuolo, Real Casarea, Jonia Calcio, Soccer Dream; Lazio, Wigan, Ragazzi Sprint, Accademia Sorrento; Parma, Tor Tre Teste, Nick Bari, Lascaris; Bologna, Taras Taranto, Accademia Calcio Roma Oro, Capo di Leuca; Pescara, Bari Campioni, Accademia Calcio Roma Blu, Asd Fabrizio Miccoli.

La cerimonia di benvenuto si svolgerà il 31 ottobre alle 18:00 circa nella Sala Convegni dell’Ecoresort Le Sirenè Caroli Hotels di Gallipoli. Si qualificano agli ottavi di finale le prime due classificate di ciascun girone più le quattro migliori terze. Le semifinali e la finalissima si disputeranno domenica 3 novembre a partire dalle 8:00 allo stadio “Bianco” di Gallipoli. A seguire la cerimonia di premiazione e chiusura.

Il torneo è organizzato dall’Asd Capo di Leuca e dal main sponsor Caroli Hotels e conferma, anno dopo anno, la propria crescita sulla scia del più noto Trofeo Caroli Hotels Under 14, che giungerà alla sua diciassettesima edizione dal 20 al 25 febbraio 2020 su oltre venti campi del Salento in collaborazione con Unicef, Provincia di Lecce e Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze.

Un torneo ecosostenibile

“Un Calcio alla Plastica”: è lo slogan della campagna di sensibilizzazione ambientale promossa da Caroli Hotels. In arrivo, infatti, negli eventi sportivi targati Caroli Hotels le borracce di alluminio personalizzate per tutti i partecipanti. Nei quattro Trofei Caroli Hotels di calcio giovanile, Salento Mundial, Caroli Hotels Basketball Cup e Caroli Hotels Volleyball Cup, le borracce sostituiranno le classiche bottigliette d’acqua il plastica. Lo spirito ecologico attento alla salvaguardia dell’ambiente, che ha sempre contraddistinto il noto network alberghiero, trova dunque una chiara e pratica applicazione attraverso l’eliminazione della plastica e la sensibilizzazione degli atleti ad un corretto comportamento.

In preparazione anche l’8° Trofeo Caroli Hotels Under 12 (Categoria Pulcini) dal 13 al 17 aprile 2020 e il 3° Trofeo Caroli Hotels Femminile Under 15 dal 5 al 8 dicembre 2019.

L’albo d’oro della manifestazione: 2015 Eurosport Academy Brindisi – 2016 Parma – 2017 Nick Bari – 2018 Bologna.

Gli aggiornamenti live dei risultati saranno disponibili con l’applicazione Goal Shouter. Tutte le informazioni sono a portata di click sulle pagine social e sul sito web www.trofeocarolihotels.it