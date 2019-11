Aeroporto di Cagliari: la viabilità d’accesso ha subìto una modifica temporanea

Temporaneamente, l’accesso al “Mario Mameli” sarà possibile unicamente attraverso la viabilità alternativa indicata nella mappa in copertina.

Per contenere il disagio di passeggeri, visitatori e operatori e per agevolare il flusso veicolare in ingresso e in uscita fino alla conclusione dei lavori (che potrebbero protrarsi fino alle prime ore del mattino successivo), le zone interessate saranno presidiate da operatori dedicati.

Le temporanee limitazioni al traffico potrebbero comportare un aumento del tempo normalmente necessario per accedere all’aeroporto. Si raccomanda, pertanto, di recarsi al “Mario Mameli” con congruo anticipo.