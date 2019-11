Cagliari: 3 dicembre, il convegno “HIV: tra scienza e coscienza. La parola agli esperti”

“HIV: tra scienza e coscienza. La parola agli esperti” è il titolo del convegno che si terrà martedì 3 dicembre, a partire dalle 9, presso l’Hotel Panorama di viale Diaz. Insieme al presidente dell’Opi Cagliari Pierpaolo Pateri, all’incontro prenderanno parte il docente di gastroenterologia Paolo Usai, gli immunologi Francesco Ortu e Paola Piano, e l’infermiere ed esperto di counselling Claudio Pirarba. La partecipazione all’iniziativa garantirà 5,3 crediti ECM per gli infermieri e gli infermieri pediatrici.

Come infermieri siamo sensibili a quelle tematiche che hanno un rilevante risvolto sociale – spiega il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Cagliari, Pierpaolo Pateri. – Negli ultimi tempi la questione della diffusione del virus dell’HIV sembra essere stata trascurata. In realtà, è importante tenere alta l’attenzione perché l’emergenza ancora esiste e coinvolge fasce sociali sempre diverse. Sotto questo aspetto, la figura dell’infermiere può essere cruciale nel far comprendere meglio, sia a livello ospedaliero sia territoriale, l’importanza della prevenzione e di una corretta comunicazione dei principi di educazione sanitaria.