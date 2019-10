Volo Ginevra-Palma Di Maiorca della Swiss Airlines: aereo costretto a tornare indietro

Secondo la portavoce di Swiss, Karin Müller, l’aeromobile del volo LX2160, partito giovedì sera, ha dovuto fare rientro all’aeroporto di Cointrin a causa di un problema tecnico, dopo avere messo in atto “una procedura standard”.

La portavoce, inoltre, ha spiegato ai media che il rientro dell’aereo all’aeroporto ginevrino non è avvenuto per problemi al motore. Si tratta di un Airbus A220, noto anche come serie C; tuttavia, la scorsa settimana l’intera flotta di Airbus, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata sottoposta a un’attenta revisione dovuta ad alcuni problemi che erano stati riscontrati al motore.

Poichè Swiss non ha meccanici a Palma di Maiorca, si è ritenuto più utile far tornare l’aereo alla base di partenza, altrimenti la compagnia avrebbe dovuto inviare i meccanici sull’isola spagnola. Stando a quanto ha fatto sapere Swiss, sull’aereo c’erano solo una ventina di passeggeri, su 145 posti a disposizione.