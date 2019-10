Triora, “Samhain-Halloween 2019” dal 31 ottobre al 1° novembre: il programma

Ecco che cosa hanno raccontato gli organizzatori in merito a questa nuova edizione della manifestazione.

Quest’anno verrà data a chiunque la possibilità di partecipare ad arcaiche pratiche magiche collettive, con finalità propiziatorie. Non sarà una semplice rievocazione storica in costume, ma si potrà vivere un frammento del nostro remoto passato. Poiché ancora temiamo il buio e il freddo e percepiamo il potere del fuoco, godiamo della forza della musica, danziamo e desideriamo condividere la nostra gioia – affermano gli organizzatori.

Sui luoghi che caratterizzeranno la due giorni di festeggiamenti, aggiungono:

Nella “Cabotina”, il luogo più suggestivo di Triora, dove storia e leggenda si fondono e la magia diventa una cosa sola con la realtà, la vibrazione di uno degli strumenti musicali più antichi al mondo, come respiro stesso della terra, farà percepire ciò che abitualmente non si percepisce e intuire ciò che non sempre è evidente – annunciano. – Nel cuore del centro storico verrà acceso il falò più grande, dove la musica accompagnerà un’antichissima pratica di magia analogica, con il Gioco del Fuoco. Avvertendo il richiamo di arcane e perdute dimensioni si consumeranno, nella fiamma e nella danza, pensieri cupi speranze illusorie, chimere e ricordi noiosi. Si estenderanno così al futuro sensazioni di benessere che solo un tale fuoco può generare.

Ci sarà anche la “Ridda”, il corteo che simboleggia la comunità di intenti. Ci si muoverà verso un unico obiettivo, unendo la volontà del singolo alla collettività. Uscendo dal borgo si abbandonerà, simbolicamente, la dimora degli esseri umani, per raggiungere una località in particolare contatto con la vibrante anima selvatica della terra, affrontando così insieme gli spiriti del buio – concludono. – Il passo danzante delle streghe, la formula rituale (Martalaveneziana) e la musica appropriata (i Faia) completano il grande potere evocativo della Ridda.