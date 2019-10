Quartu S.E. – Alla biblioteca di Flumini presentazione del libro “Cara Amica ti Scrivo”

Mercoledì 30 ottobre, dalle 17.30 alle 20.00, presso la Biblioteca di Flumini sono in programma presentazione e reading del libro ‘Cara amica ti scrivo’, sottotitolato ‘Lettere al tempo di internet, tra libri, fornelli, orti e giardini’, a cura di Ida Ruggiu e Angela Floris.

L’incontro è incluso nella rassegna Culturale ‘Flumini si Racconta – La comunità incontra i suoi autori’. Introdotto dall’Assessore alla Cultura Lucia Baire, sarà l’occasione per mettere in evidenza le esperienze e le corrispondenze di un gruppo di lettura per l’inclusione sociale e culturale. Coordina la giornalista Donatella Percivale.

‘Cara amica ti scrivo’ è infatti un romanzo verità che scaturisce dalla corrispondenza tra due amiche, Angela e Ida, che scambiano attraverso e-mail momenti della loro vita quotidiana, sul filo della comune passione per la lettura e per il confronto di idee su romanzi, poesie, saggi, etc. Da questa riflessione scaturisce un’idea di mondo, due visioni a volte concordi a volte discordi, all’interno di una polemica costruttiva e mai banale.