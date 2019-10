Torna a Ottobre,anche nelle Farmacie specializzate sarde, la campagna “Ritrova l’amicizia con il cibo”

“Disturbi della digestione, sovrappeso, ma anche problematiche cutanee sono solo alcune delle conseguenze di un’alimentazione scorretta, sbilanciata, poco sana. – spiega il dottor Paolo Borgarelli, amministratore nazionale delle FARMACIE SPECIALIZZATE – Per questo a ottobre vogliamo sensibilizzare i cittadini sul tema dell’infiammazione da cibo offrendo informazioni e consulenze personalizzate”.

Non solo: per un mese in tutte le FARMACIE SPECIALIZZATE aderenti all’iniziativa sarà possibile effettuare a condizioni vantaggiose un Food Inflammation Test, che permette non solo di misurare l’infiammazione, ma anche di analizzare le famiglie di alimenti alle quali l’organismo segnala una reattività. Sarà quindi possibile costruire con il farmacista un percorso per recuperare la tolleranza alimentare e capire cosa mangiare e quando.

“La conoscenza dei Grandi Gruppi Alimentari consente di attuare efficaci diete di rotazione e di reintroduzione che consentono di tornare a tollerare i cibi e a mangiarne di nuovi in modo vario e piacevole.”, conclude il dottor Borgarelli.

Le farmacie aderenti all’iniziativa in Sardegna sono:

Farmacia Dedola – Via Curie, 35 – Cagliari CA

Farmacia Rizzo Enzo – Via Abruzzi, 53 – Cagliari CA

Farmacia Sant’Antonio – Via Cettigne, 28 – Cagliari CA

Farmacia Fadda-Caboi – Via Italia, 47 – Cagliari Pirri CA

Farmacia Cau – Via San Lorenzo, 43 -Monserrato CA

Farmacia Pirastu – Piazza IV Novembre, 5/6 – Quartu Sant’Elena CA

Farmacia Concas – Via Cagliari 149/151 – Sarroch CA

Farmacia Sa.Fi.Pharma – Via Armando Diaz, 38 – Oristano OR

Farmacia Annis – Via Del Bianco, 56 – San Vero Milis OR

Farmacia Sa.Fi.Pharma – Via Giovanni XXIII, 143/145 – Santa Giusta OR

Farmacia Pilo & C. – Via Roma, 89 – Castelsardo SS

Farmacia Accogli – Piazza Etna, 5 – Olbia SS

Farmacia Cuccuru – Via Cellini, 1 – Porto Torres SS

Farmacia Manca – Viale Dante, 25 – Sassari SS

Farmacia Pilo & C. – Via Gorizia, 1 – Sassari SS

Farmacia San Paolo – Via Besta, 4 – Sassari SS

Farmacia Turacchi – Via Liguria, 7 – Carbonia SU

Farmacia Locci – Via Torino, Angolo Via Venezia – Iglesias SU

Farmacia Congiu – Via Roma, 145/A – Muravera SU

Farmacia Cincotti – Via Porto Botte, 92 – San Giovanni Suergiu SU