Su Radio Onda Stereo ritorna Linea Diretta con Mario Bruno

Mario Bruno ritorna in radio con Linea Diretta, una fortunata trasmissione che per circa 10 anni l’ha avuto ospite fisso del giornalista Nicola Nieddu. Domani alle 9 su Radio Onda Stereo e in replica domenica e lunedì sempre alle 9, riprende l’appuntamento politico e sociale con la partecipazione dei protagonisti della settimana.

Nella prima puntata dell’anno saranno ospiti il Sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, anche nella sua veste di presidente delle Autonomie Locali Italiane. I temi saranno quelli di attualità: Renzi e la Leopolda in corso a Firenze, il festival delle città a Roma, i legami tra Pesaro e Alghero, i rapporti nel governo e nelle città fra Pd e Cinquestelle. Su quest’ultimo tema interverrà anche il consigliere comunale algherese, Graziano Porcu, reduce dall’incontro di Napoli a 10 anni dalla fondazione del movimento. Ampio spazio sarà dedicato alla famiglia con Gianluigi De Palo, presidente del Forum delle Famiglie e ideatore della proposta dell’assegno unico per i figli e del fondo per la famiglia, Giuseppe Butturini, Past president dell’associazione nazionale famiglie numerose che interverrà sul ruolo delle città nelle politiche familiari e a favore della natalità. Con Mario Bruno si parlerà anche di sanità e di turismo. Da Cagliari, sulla settimana in Regione, interverrà il giornalista Michele Fioraso. Conduce Nicola Nieddu, regia di Giuseppe Niolu. Radio Onda Stereo trasmette sui 98.3 in Fm per Alghero e Sassari, nel Canale 10A del digitale DAB per Cagliari e Campidano e in streaming sul sito ondastereo.it .