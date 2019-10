Sassari: il 5 ottobre Franca Falchi presenta il suo libro, “La tempesta dell’estate”

Il libro: “La tempesta dell’estate”

Tre bambini, in vacanza in una colonia al mare, scorgono un telone tra le onde nella tempesta e inizia una bella avventura in quella che ricorderanno per sempre come la migliore estate della loro vita.

Marta la creativa, Alessandra la saggia e Fabio l’inventore si faranno coinvolgere in un mistero, seguendo tracce, raccogliendo indizi e sfidando pericoli, tra giochi e nuotate nelle calde giornate di sole. A chi appartiene la scarpa nella spiaggia?

In uno scenario fantastico, tra scogliere e castelli, impareranno che l’imprevedibile è sempre dietro l’angolo e per tutti i protagonisti sarà un’importante lezione di vita fatta di complicità e di solidarietà. Un’avventura per ragazzi che può essere spunto di riflessione per gli adulti.

L’autrice: Franca Falchi

Franca Falchi, nata a Sassari, dove vive tuttora con suo figlio in una casa di campagna circondata da animali, ha studiato al Liceo Classico e in Scienze Naturali. Ha lavorato nell’educazione ambientale in scuole di vario ordine e grado e nel Parco Nazionale dell’Asinara, dove ha anche svolto il ruolo di guida naturalistica.

Ha iniziato a scrivere fin dalle scuole medie, appassionandosi soprattutto ai temi del quotidiano. Attualmente si dedica ai laboratori creativi coi quali introduce i bambini al mondo della lettura. Disegna da autodidatta prediligendo la china, e alcune sue tavole appaiono su libri e riviste naturalistiche.

“L’estate della tempesta” è il suo secondo romanzo per ragazzi. Ha vinto la prima edizione del Premio Letterario Tene Tene con il romanzo “La paura ha sempre un biscotto in tasca”, pubblicato da Catartica Edizioni nella collana di narrativa per ragazzi, e un suo racconto fa parte dell’antologia “Sardi per sempre” di Edizioni della sera.

L’evento:

Spazio 105, via Roma, 105 – Sassari (SS)

Sabato 5 ottobre | h. 18:30

Franca Falchi presenta “L’estate della Tempesta” (Catartica Edizioni)

Dialoga con l’autrice: Lalla Careddu

Evento Facebook: Franca Falchi presenta il suo libro “L’estate della tempesta”