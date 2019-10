Associazioni: nasce Polis Sviluppo e Azione in Emilia Romagna

Responsabile di Polis Sa Emilia Romagna sarà Carmen Liza Costa, che – guidata dal portavoce nazionale di Polis SA, Mimmo Oliva, e da tutta la squadra che li affianca – proverà a creare le fondamenta per una nuova avventura in questa splendida realtà.

Carmen Liza Costa, classe 1974, Pedagogista Familiare, Educatrice alla Cittadinanza Globale, Esperta di Sviluppo e Cooperazione Internazionale, Formatrice MMUN e volontaria di Unicef, collabora attivamente da diversi anni con Polis SA e si occupa di processi culturali e diritti umani e capacity building. L’interesse è per tutte quelle iniziative in cui i processi di capacity builduing rendono possibile la cittadinanza attiva, sia dei bambini e dei giovani, in quanto cittadini freschi e competenti, sia dei cittadini adulti in un processo di costruzione dialogica con le istituzioni e le rappresentanze.

Attivo sarà dunque l’impegno della Costa e di tutto il team Polis SA, nella costruzione di nuove sinergie associative mettendo a disposizione le nostre piattaforme: Polis SA Magazine, Polis SA Edizioni, Re Polis SA, Polis SA Consumatori, IGO (il nostro Istituto di ricerca). La sinergia e la collaborazione sono la base della nostra filosofia associativa.

La sede di Polis SA Emilia Romagna sarà a Borgotaro, in Via Manara, 7.

Per qualsiasi contatto sul territorio la nostra mail è polissaemiliaromagna@gmail.com.