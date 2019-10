Poste Italiane: emesso nuovo francobollo ordinario della serie “Il senso civico”

Caratteristiche del nuovo francobollo per “Il senso civico”

Tiratura: cinquecentomila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari.

Stampa: il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto: a cura di Rita Fantini.

Vignetta: la vignetta raffigura un particolare della facciata dell’Istituto degli Innocenti in Piazza della Santissima Annunziata in Firenze, realizzato dal Brunelleschi nel XV secolo; in primo piano a destra, uno dei putti in terracotta di Andrea della Robbia, posti a coronamento del loggiato.

Legende: completano il francobollo la legenda “istituto degli innocenti”, “firenze”, “VI centenario” la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso l’ufficio postale di Firenze 7.

Dove acquistarlo?

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

È stato realizzato anche un folder in formato A4 a due ante contenente il francobollo, una cartolina annullata e affrancata e un busta primo giorno di emissione, al costo di 12€.