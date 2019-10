Politica

Perantoni (M5S): “Truzzu, pensi al futuro di Cagliari e lasci stare il cimitero dei feti”

“La maggioranza di centrodestra del Comune di Cagliari, guidata dal sindaco di FdI Paolo Truzzu, forse non avendo nessuna buona proposta per il futuro della città, vuole istituire un 'cimitero dei feti', per seppellire i bimbi non nati anche di età gestazionale inferiore alle 20 settimane".