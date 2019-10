Oristano: proseguono la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade

Il progetto è quello approvato dalla Giunta Lutzu nei mesi scorsi, per un importo di 500 mila euro, e successivamente appaltato all’impresa Edilizia Loi di Elmas.

L’intervento, stralcio di un progetto generale da 2 milioni 292 mila euro, è finanziato dall’Assessorato ai lavori pubblici della Regione e riguarda i lavori di manutenzione e risanamento della viabilità urbana, strade e marciapiedi.

Il progetto prevede numerosi interventi in ambito urbano e si concentra soprattutto sui quartieri di San Nicola e Torangius – precisano il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna. – La manutenzione delle strade e il ripristino delle migliori condizioni di utilizzo è una delle priorità di questa amministrazione e nei primi due anni, compatibilmente con le risorse a disposizione dell’ente, abbiamo già eseguito numerosi interventi con una spesa complessiva superiore al mezzo milione di euro, a cui occorre aggiungere progetti specifici come quelli per il rifacimento di via Aristana e via Arborea e quello per la piazza delle ex Case minime. Siamo intervenuti in punti ad alta concentrazione di traffico come via Cagliari che da anni attendevano il nuovo asfalto, ma anche in numerose altre strade come via Gennargentu, nonché nelle frazioni che hanno le stesse necessità della città.