Oristano: domani, venerdì 11 ottobre, l’inaugurazione della nuova ludoteca di Silì

Domani pomeriggio apre la nuova ludoteca comunale di Silì.

Saranno il Sindaco, Andrea Lutzu e l’Assessore ai Servizi sociali Carmen Murru a inaugurare la struttura e a consegnarla alla comunità di Silì.

La cerimonia si terrà, domani, venerdì 11 ottobre, alle 17, alla presenza di operatori ed educatrici del Consorzio Network, degli utenti e dei loro familiari e del parroco don Gianni Maccioni che benedirà i nuovi locali.

“Per la vita della frazione è un momento importante – precisano il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore Carmen Murru -. Dopo più di venti anni la ludoteca ha finalmente una sede tutta sua. Dopo la sistemazione provvisoria iniziale, per molti anni la ludoteca è stata ospitata nei locali dell’ex circoscrizione che ora lascia per trovare casa nel caseggiato della ex scuola materna Esmas in via Martiri del Congo. I bambini che la frequentano potranno trovare locali comodi e attrezzati, un servizio finalmente all’altezza delle attese”.

“L’apertura è stata preceduta dai lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione della recinzione – proseguono il Sindaco Lutzu e l’Assessore Murru -. Un intervento, l’ultimo, necessario per garantire il decoro dell’edificio e la sicurezza dei bambini che la frequentano”.

Il progetto della Giunta Lutzu prevedeva la realizzazione dei lavori di rifacimento totale di un tratto della recinzione del caseggiato della ex scuola materna Esmas, attraverso la demolizione del tratto di recinzione degradato (murature, pilastri, grigliati frangisole, pilastrini di sostegno cancello, rimozione dello stesso ed allontanamento a discarica controllata dei materiali di risulta), la realizzazione delle fondazioni, dei muretti in elevazione e pilastrini della nuova recinzione in cemento armato faccia a vista, il montaggio di cancelli (ingresso carraio e pedonale), il ripristino di tratti di marciapiede e la realizzazione del vialetto di collegamento tra l’ingresso pedonale e la rampa disabili di accesso al locale.

La ludoteca di Silì è frequentata da 65 utenti seguiti da 3 operatori. Apre nei mesi invernali dal lunedì al giovedì per i bambini dai 3 ai 10 anni e il venerdì per i ragazzi dai 10 anni in su.